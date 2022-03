El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat que els centres educatius que ho sol·licitin podran no aplicar en el curs vinent el nou decret de currículum que prepara el departament.

En una roda de premsa a la Conselleria, convocada després de cancel·lar la inauguració prevista del Saló de l'Ensenyament, en el qual han irromput un centenar de manifestants en vaga, el conseller ha assegurat que "entén el cansament" dels professors però ha descartat dimitir tal com li demanen, després d'assegurar que se sent amb tota la força per continuar avançant.

Gonzàlez-Cambray ha afegit que, segons les primeres xifres provisionals de seguiment d'aquest dimecres, un 14% dels docents de la pública i un 7% de la concertada han optat per exercir el seu dret a vaga.