Al Parc Natural del Delta de l’Ebre s’ha localitzat un liquen d’ambients costaners. Es tracta de Ramalina lusitanica, una espècie mai citada a Catalunya. Els botànics Andreu Cera i Antonio Gómez Bolea, professors de la Universitat de Barcelona, han estat els artífexs de la descoberta. Els dos botànics, juntament amb companys de Menorca, han guanyat recentment el Premi Torras Foulon 2022 de la Institució Catalana d’Història Natural per un estudi poblacional d’aquesta espècie i de Ramalina pusilla a tot Catalunya per buscar-ne noves poblacions.

Ramalina lusitanica és un liquen fruticulós que creix en troncs de vegetació costanera on hi hagi humitat alta. Ha estat molt poc citada a l’Estat espanyol i es troba catalogada com a amenaçada a Itàlia i França. La seva troballa suposa millorar el coneixement d’aquesta espècie i d’espècies similars de líquens a Catalunya, on encara hi ha un buit.