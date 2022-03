La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha incrementat un 282% les sancions proposades per raó de sexe durant el 2021, de manera que se n'han registrat 136. Així ho ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest dimecres al Parlament en resposta a una interpel·lació del PSC. Torrent ha detallat que es tracta de sancions relacionades amb la discriminació salarial, assetjament sexual o incompliment de plans d'igualtat, entre altres. Així mateix, el titular d'Empresa ha recordat que l'entitat ha proposat una sanció de 91.000 euros a Mutua Universal per tres infraccions en matèria d'igualtat, la sanció "més important" fins al moment que s'ha plantejat per qüestions relacionades amb la discriminació salarial.