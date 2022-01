Presentar el passaport covid per entrar a un bar o un restaurant ja no és obligatori a Catalunya. Els restauradors amb qui ha parlat l'ACN aquest divendres valoren positivament el canvi de criteri. Des del bar La Plaça de Vic, un dels cambrers, l'Albert, ha assenyalat que s'ha sentit "alliberat" amb l'aixecament de la restricció. La mesura s'ha començat a aplicar aquesta mitjanit després que es publiqués al Diari Oficial de la Generalitat. Malgrat això, alguns clients "despistats" del bar La Plaça encara mostraven el passaport esperant l'escaneig. Entre els clients, visions més dividides. D'una banda, contents, però també n'hi ha d'altres, com l'Andreu, que ha destacat la "seguretat" que li donava.