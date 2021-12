La fiscalia s'ha oposat al toc de queda i a limitar les trobades socials a 10 persones, dues mesures plantejades pel Govern per aturar la variant òmicron de la Covid-19 i que requereixen aval judicial. El ministeri públic defensa que hi ha una "manca de motivació reforçada" i afegeix que no són suficients les raons o els arguments donats per la Generalitat per limitar drets fonamentals.

El Govern aplicarà de nou un toc de queda des del divendres si ho aprova el TSJC Considera també que no justifiquen els fins pretesos de disminució de contagis. Al contrari, afirma que són unes mesures "severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades" i que no han estat degudament motivades, ni les veu idònies ni necessàries segons allò que explica l'informe tècnic aportat per Salut.