La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha explicat aquest diumenge que no han rebut "cap més notícia" per part del Govern després de la seva decisió de mantenir l'esmena a la totalitat als pressupostos. "No hem rebut cap més notícia, entenem que el Govern ha decidit un soci prioritari en funció de la nostra decisió d'ahir", ha dit Reguant, en referència a En Comú Podem. De fet, està previst que aquest mateix diumenge representants de l'executiu es reuneixin amb una delegació dels comuns per negociar els pressupostos, després que la CUP decidís dissabte mantenir el veto als comptes. Reguant no ha volgut valorar que el Govern hagi decidit intensificar les negociacions amb els comuns.

En unes declaracions des de Lleida, Reguant ha reiterat que la CUP considera que aquesta legislatura ha de servir per fer un "gir a l'esquerra" i "construir un horitzó independentista". "Aquest és el marc en el que hem treballat, treballem i seguirem treballant", ha dit.La diputada ha insistit en què la decisió de mantenir l'esmena a la totalitat dels pressupostos és una "triple esmena" al "rumb del govern, a la relació amb l'Estat, a les polítiques socials i sociovergents, i a uns pressupostos continuistes".