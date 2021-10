Un total de 422 dones s’han inscrit a la nova convocatòria de 250 places per accedir al cos de Bombers de la Generalitat en la categoria de bomber/a de l’escala bàsica. És la xifra més alta registrada mai de presència femenina en una convocatòria d’aquestes característiques. L’any passat, es van inscriure a les proves d’accés 301 dones, mentre que el 2019 van ser 231 les dones que van optar a una plaça al cos.

“Els cossos que són paritaris donen un millor servei a la ciutadania, perquè representen millor la societat a la qual serveixen”, ha afirmat Elena, que s’ha marcat la feminització com un dels reptes de l’actual legislatura. “Aquestes xifres són només un primer pas, i no ens poden fer conformar. Encara queda un camí llarg per seguir avançant cap a la paritat”, ha conclòs.

A nivell percentual, les 422 dones inscrites suposen un 10’27% del total de 4.109 persones que optaran a una de les 250 places convocades. Aquest percentatge pràcticament multiplica per cinc el número de dones que actualment integren el cos de Bombers de la Generalitat, que se situa a dia d’avui en un 2’1%.

Aquesta convocatòria d’accés al cos de Bombers de la Generalitat ha anat acompanyada d’una campanya publicitària amb l’objectiu de fomentar-ne la participació de dones. Sota el lema A prova de foc, la campanya s’ha difós per diversos suports, mitjans i xarxes socials, i ha anat acompanyada per testimonis de bomberes per explicar les motivacions que els han dut a ser membres del cos, el seu dia a dia a la feina, i els valors que acompanyen la seva tasca, que s’allunyen de l’estereotipada imatge de la feina del bomber com una feina eminentment física.

La campanya A prova de foc es planteja com una campanya a mig termini que vol fomentar l’interès de les dones pel cos de Bombers. Cal tenir en compte que un dels requisits d’accés a les proves és tenir el permís de conducció de la categoria C, de camions rígids amb un pes superior a 3.500kg.