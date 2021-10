Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte a la tarda un jove de 20 anys com a presumpte autor d'un intent d'atropellament que ha tingut lloc de matinada a Vacarisses (Vallès Occidental). Segons ha informat el cos, en una zona propera on s'havia celebrat un concert de la festa major del municipi hi va haver aquest intent d'atropellament sobre les 05.00 hores. En arribar-hi la Policia Local, que va atendre les víctimes, es van iniciar diversos altercats entre persones que hi havia a la zona i les patrulles. De fet, tres agents van resultar ferits lleus.

Amb l'arribada del reforç dels Mossos de Terrassa es va poder detenir quatre de les persones implicades en aquests fets, de nacionalitat espanyola i d'entre 22 i 27 anys, als quals s'acusa d'atemptat contra agents de l'autoritat i de lesions. El conductor ha estat detingut al cap d'unes hores fruit de la investigació policial.

L'Ajuntament de Vacarisses ha decidit suspendre l'actuació d'un DJ que tenia programada i ha anunciat que la festa s'acabarà a les 01.00 hores de diumenge arran dels fets. Alhora, ha lamentat "qualsevol manifestació de violència".