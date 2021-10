El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que els "motius de fons" que van portar el feixisme a atacar les institucions catalanes i afusellar el president Lluís Companys segueixen encara avui, amb els "atacs" contra Catalunya i qui en vol la màxima llibertat i justícia social. Durant la declaració institucional al Fossar de la Pedrera, al cementiri de Montjuïc, en motiu de l'aniversari de l'assassinat de Companys, Aragonès també ha afirmat que la "cadena històrica institucional" aguanta des de l'afusellament fins avui dia, 81 anys després. El president ha apuntat que Espanya ha intentat la "repressió" amb "diferents onades", i n'ha posat com a exemple la sentència del Tribunal de Comptes d'ahir.

Aragonès ha aprofitat per tornar a demanar una llei d'amnistia per posar "fi" a tota la "repressió" que afecta tant les persones vinculades a l'acció exterior del Govern, com a la resta de represaliades a l'exili o també a l'interior.