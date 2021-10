THC Advocats és un despatx radicat a Madrid. Està especialitzat en il·lícits relacionats amb substàncies estupefaents, i també assessora i ajuda a constituir a tot Espanya clubs socials de cànnabis, bancs de llavors i plantacions de cànem industrial. Tot i la naturalesa militant del seu nom (el THC és el principal component psicoactiu de la planta de marihuana), les seves oficines es troben en un carrer molt car, molt d’ordre: Gènova, a 100 metres de la seu de el PP i a 250 de l’Audiència Nacional. En la seva lluminosa i asèptica sala de reunions no hi ha ni rastre de la tradicional parafernàlia associada al consum. Tan sols una taula, sis cadires, un quadre abstracte, una màquina de cafè i un gerro amb flors.

«Pels serveis de creació d’una associació o un banc de llavors cobrem uns 3.000 euros. És un import alt, i quan va començar la pandèmia pensàvem que amb tanta gent en ERTO, o que s’havia quedat sense feina, no podrien invertir. Però sorprenentment va ser el contrari. A partir del maig del 2020, quan va acabar el confinament estricte, es va començar a generar molt moviment. Va ser un «boom», assenyala Raquel Galiano, membre del despatx.

En paral·lel a aquesta eclosió, en bona part motivada per la crisi econòmica que va comportar el coronavirus, diversos grups d’esquerra han presentat o anunciat proposicions de llei al Congrés per regular el cànnabis, tant per a ús medicinal com recreatiu, i acabar amb la legislació actual. Els clubs de fumadors es creen sota la llei d’associacions, i el consum de portes endins està permès, però no treure el producte. Les llavors es venen com a objectes de col·leccionisme. I les plantacions de cànem industrial, que segons el Ministeri d’Agricultura han multiplicat per vuit la seva superfície en els últims cinc anys, han de contenir menys d’un 0,2% de THC.

Incògnites numèriques

Resulta impossible saber quants clubs cannàbics hi ha a tot Espanya. Els seus membres han de ser majors d’edat i comptar amb l’aval d’un altre integrant, perquè el subministrament a tercers està prohibit. Si la persona darrere d’un taulell coneix i gaudeix amb la seva feina, la seva actitud sol estar a mig camí entre el somelier, amb prolixes explicacions sobre el retrogust cítric de certa variant de marihuana, i el químic, comparant els nivells de THC de diferents soques. Alguns ofereixen tot tipus de refrescos i alimentació envasada, compten amb projectors i taules de billar, fan classes de ioga, massatges i acullen concerts. D’altres són locals molt petits i foscos. Però gairebé tots tenen portes anònimes.

Més de 1.000 clubs

Abans de la pandèmia, es calculava que hi havia més de 1.000 a Espanya, la meitat d’ells a Madrid i Barcelona. «Ara el nombre és molt superior», assenyala Galiano. THC Advocats porta vuit anys d’activitat. Des de llavors, ha estat darrere de la constitució d’uns 400 clubs. D’aquests, uns 180 en l’últim any i mig. Només al setembre de 2021, 14. L’associació ha de mancar d’ànim de lucre, però això no vol dir que els treballadors no puguin percebre un sou. «Quan vam començar, el perfil de què volia obrir un club era el d’un jove sense feina. Però ha evolucionat molt. Ara hi ha molt més professionalització», continua.

A això se suma que les restriccions enfront de la pandèmia, amb tantes vides fins a cert punt en pausa, o al menys amb les revolucions baixades, han provocat un augment del consum, que ja era elevat a Espanya abans del Covid. En l’última Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya feta els mesos previs a el primer estat d’alarma, el 10,5% dels sondejats pel Ministeri de Sanitat va assenyalar que havia consumit cànnabis en l’últim any.