L'expresident Carles Puigdemont ha arribat a l'Alguer, a Sardenya, aquest diumenge al matí per encarar dilluns la vista al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser per l'euroordre del Tribunal Suprem. El líder de Junts ha aterrat a les nou del matí acompanyat de l'exsenador Josep Maria Matamala i l'eurodiputat de Junts Toni Comín. Diversos agents italians esperaven a la terminal i han parat Comín uns minuts, però no l'han retingut en comprovar la seva documentació. En canvi, Puigdemont ha passat sense problemes i fins i tot un agent l'ha saludat efusivament. A l'aeroport l'esperava el seu advocat, Gonzalo Boye.

Segons fonts de l'entorn de Puigdemont, l'expresident té previst reunir-se aquest diumenge amb el seu equip jurídic per preparar la compareixença de dilluns el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir si activa el procediment d'extracció contra ell com demana el magistrat del Suprem Pablo Llarena.La defensa de Puigdemont confia que la justícia italiana arxivi el cas.