Representants dels departaments d'Igualtat i Feminismes i de Recerca i Universitats s'han reunit aquest divendres amb les dotze universitats públiques i privades, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per començar a coordinar un nou pla d'acollida de persones refugiades de l'Afganistan. El pla, que encara està en fase preparatòria, preveu l'acollida de persones refugiades que siguin estudiants, amb especial atenció a les dones, i garantir el dret a l'educació. El paper social de les universitats catalanes per acollir persones refugiades de crisis humanitàries ja es va concretar el 2018 amb el desplegament d'un programa d'acollida arran de la crisi al Líban i al Pròxim Orient.

La secretària d'Igualtats, Mireia Mata Solsona, ha destacat la implicació de les universitats en la integració no només acadèmica sinó social de les persones refugiades. "No estem parlant només d'un visat d'estudiant, és un visat de vida", ha dit Mata en la reunió segons recull un comunicat enviat pel Govern. La directora general de Migracions, Refugi i Antirracisme, Eunice Romero Rivera, ha assenyalat que el pla d'acollida respon a un model que busca que les persones "tinguin més autonomia i puguin recuperar tots els àmbits de la vida". El director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats, Xavier Quinquillà, ha recordat que el pla es nodreix de l'experiència d'acollida dels estudiants sirians procedents del Líban el 2018 i que per tant no parteixen "de zero".Els representants de les dotze universitats catalanes han mostrat la voluntat de participar en els projectes d'acollida. A la reunió, han presentat les propostes i inquietuds per crear un pla que "s'ajusti el màxim possible a les necessitats d'aquestes persones, però que també tingui una cabuda harmònica dins els plans acadèmics", segons recull el comunicat. Una vegada cada universitat determini el nombre d'estudiants que pot acollir i quin serà el pla d'estudis, la Generalitat dotarà els centres amb els recursos pressupostaris per cobrir les necessitats. Aquest pla d'acollida per a estudiants refugiats arran de la crisi afganesa està coordinat pel Departament d'Igualtat i Feminismes, a través de la Secretaria d'Igualtats, i el Departament de Recerca i Universitats.