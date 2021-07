La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la pròrroga del toc de queda nocturn fins al 6 d'agost i a 162 municipis catalans que ha demanat la Generalitat. Així, es prohibeix la mobilitat nocturna no obligada entre la 1 i les 6 de la matinada, es prohibeixen les trobades superiors a deu persones no convivents i es limita l'aforament màxim dels serveis religiosos i funerals al 70%, amb un màxim de 1.000 persones. Els criteris per aplicar el toc de queda es mantenen en la presència de més de 400 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants.

Aquestes limitacions s'aplicaran a partir d'aquest dijous a la mitjanit, com fins ara. Alguns dels municipis que ja tenien toc de queda la setmana passada el mantenen fins al 6 d'agost i s'incorporen a la llista capitals de comarca com Amposta, Figueres i Solsona, que recupera les restriccions. En canvi, en surten altres municipis com Igualada, Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges, Tàrrega, Tremp i Vilafant. Les restriccions que s'apliquen en aquestes localitats impliquen també el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores.