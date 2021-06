La taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa es reactivarà la setmana del 13 de setembre a Barcelona. Així ho han acordat els presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez, durant la reunió que han celebrat aquest dimarts a la tarda a la seu del govern espanyol. Durant la roda de premsa posterior, a la delegació de la Generalitat a Madrid, Aragonès ha constatat les posicions "allunyades" entre els dos governs. Sigui com sigui, el president de la Generalitat ha insistit en reclamar l'amnistia, l'autodeterminació, el retorn dels "exiliats", i la fi de la "repressió" -inclosa la del Tribunal de Comptes-. "No serà fàcil perquè no renunciarem. Tenim tota l'ambició i determinació de defensar el referèndum i l'amnistia", ha insistit.

Els dos equips de treball concretaran les properes setmanes la metodologia i l'ordre del dia de la reunió de la taula de diàleg del setembre. La delegació catalana la decidirà el Govern i serà "institucional" i "paritària". Aragonès no ha concretat, però, si els presidents hi assistiran. Aquests equips també detallaran l'ordre del dia de la trobada. D'altra banda, Aragonès també ha anunciat que la Comissió Bilateral entre la Generalitat i l'Estat es reunirà al juliol per abordar qüestions sectorials i fer seguiment de l'execució de les inversions en infraestructures a Catalunya.