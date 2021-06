El Procicat ha aprovat aquest dimecres que les reunions de més de deu persones de bombolles de convivència diferents ja no estaran prohibides, sinó que només serà una recomanació evitar-les. Serà a partir del dilluns vinent, 21 de juny, i almenys fins el 5 de juliol, però la mesura es podria revisar en funció de l'evolució pandèmica. Salut ho veu com una mesura més en el marc de la "desescalada cap a la normalitat", tot i que recorda que la pandèmia no s'ha acabat i cal mantenir el sentit comú.