L'exconseller de l'executiu de Carles Puigdemont Santi Vila ha augurat que el diàleg entre el Govern català i el Govern de l'Estat pot acabar desembocant en un "ajust constitucional" o en un "actualització" de l'Estatut d'Autonomia. "Saludo la tornada al diàleg perquè no hi ha alternativa", ha afirmat el polític figuerenc i exalcalde de la capital de l'Alt Empordà aquest dijous, 10 de juny, en declaracions al diari Ara, un dia després d'acabar la seva inhabilitació per desobediència pel seu paper en el Govern de l'1-O.

Santi Vila ha apuntat que "no es recuperarà la concòrdia a Catalunya" fins que els líders independentistes a la presó no quedin lliures de causes judicials, i ha urgit a resoldre les seves "situacions personals" a través dels indults, que tindran al seu judici "un efecte reparador i catàrtic a nivell col·lectiu".

Sobre la seva etapa al Govern, ha assenyalat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va ser qui més va pressionar per fer la declaració d'independència. "Junqueras pensava que nosaltres faríem de convergents, i que cediríem 'in extremis' i ell podria quedar en una posició, des del punt de vista partidista, més honorable i més íntegra", ha apuntat, encara que li ha agraït la "valentia" en publicar la carta en la qual prioritzava la via pactada, allunyant-se de la unilateral.

Així i tot, ha assenyalat que l'1-O "no va ser un error", ha indicat després d'afegir que qui va donar l'ordre de les càrregues policials "hauria de demanar perdó" i que el Rei Felip VI "ha de trobar algun pretext per reconciliar-se amb Catalunya". D'altra banda, s'ha descartat tornar a la política activa en el curt termini per la situació judicial en la qual es troba, així com encapçalar alguna llista per a l'Ajuntament de Barcelona. I hi ha afegit que, sota el seu punt de vista, una de les conseqüències negatives del procés sobiranista ha estat "una deriva cap a l'esquerra" del discurs polític a Catalunya.