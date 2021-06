El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte l'autorització de la celebració de festes majors, revetlles i altres festes populars a partir del dilluns 7 de juny. Segons ha informat el departament de Cultura, aquell mateix dia Protecció Civil publicarà "un seguit de guies i materials informatius" sobre les revetlles de Sant Joan "per tal de garantir una celebració amb seguretat. Així mateix, i tot i que els festivals estan permesos, el Procicat està analitzant actualment les propostes dels promotors d'alguns dels grans esdeveniments de l'estiu atesa la seva "magnitud i característiques especials".

A banda, el DOGC ha confirmat el permís per celebrar assembles culturals i d'entitats associatives presencials, amb una limitació del 70% de l'aforament i un màxim de 500 persones. Des de divendres, ja es poden fer activitats culturals des de les sis del matí fins a la 1 de la matinada.

Amb la normativa vigent actualment, l'aforament dels locals i espais on es fan actes culturals d'arts escèniques i musicals com ara teatres, cinemes, auditoris i circs amb programació estable, tenen l'aforament al 70% amb un màxim de 1.000 persones per sala i sessió. Els espectadors han de seguir asseguts i, com a novetat, ara es permet el servei de restauració. En el cas d'activitats culturals d'arts escèniques i musicals a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçades, el límit de l'aforament és el 70%, fins a un màxim de 3.000 persones per sessió. També en aquest cas cal seguir assegut l'espectacle, amb assignació prèvia de seients i registre. Una de les novetats decretades aquesta setmana és que en instal·lacions o equipaments amb aforaments de més de 15.000 persones, com un estadi, el públic pot arribar al 20%. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals tenen marcat en el 70% l'aforament.