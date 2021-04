El Tribunal de Comptes investiga ajudes d'Ada Colau denunciades per Agbar

Una de les iniciatives de més importància que va proposar Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona va ser aconseguir una gestió de l'aigua municipalitzada. El pla no va quallar, i ha tingut com a conseqüència que Agbar, soci principal de l'empresa publico-privada que s'ocupa del servei que l'alcaldessa volia públic, s'hagi convertit en l'enemic principal dels comuns. Entre altres fronts, l'empresa en va obrir un contra la multiconsulta, que la va paralitzar.

Ara, Aigües de Barcelona ha denunciat davant el Tribunal de Comptes ajudes concedides per l'Ajuntament a diverses entitats per valor de 6,4 milions d'euros. Entre aquestes n'hi ha una per la concessió de més de 800.000 euros a Enginyers sense Fronteres, entitat amb què va estar vinculat l'actual regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia. El tribunal ha admès a tràmit la denúncia, per això investigarà les ajudes, segons va avançar El Mundo.

La rèplica

Badia va comparèixer juntament amb Marc Serra, regidor de Drets de la Ciutadania i Participació, per comentar la denúncia i la seva acceptació a tràmit. Els dos van acusar Agbar de proposar-se frenar l'actuació municipal amb les seves iniciatives judicials. «No és un atac només al govern municipal, és un atac a la democràcia», va afirmar Serra, que va assegurar que el consistori aportarà tota la documentació que acredita que les ajudes denunciades van ser concedides complint la normativa prevista, amb l'aval tècnic i jurídic preceptius.

Serra va destacar que la denúncia «no és un fet aïllat» i que és un pas més dins de «l'estratègia d'una ofensiva judicial de determinats lobbies contra certes polítiques de l'Ajuntament». El regidor va recordar que s'han registrat fins a vuit querelles contra edils i fins a 40 recursos contra el reglament de participació ciutadana.

Serra va defensar el paper de les entitats assenyalades per la denúncia, que, va dir, «desenvolupen una gran tasca a la ciutat». Va esmentar com a exemples la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Aigua és Vida. «Semblen denúncies pensades per tacar la gestió municipal, quan Barcelona és referent en transparència. No permetrem que s'ataqui el prestigi de Barcelona en aquest àmbit», va afegir el regidor, que va advertir que el govern de Colau estudia emprendre mesures legals contra l'ofensiva que va denunciar.