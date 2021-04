Primera reunió entre ERC i JxCat després de la pressió dels republicans

Els equips negociadors d'ERC i JxCat s'han tornat a reunir aquest dilluns a la tarda, tal com han confirmat a l'ACN fonts dels dos partits. Es tracta de la primera trobada després que Esquerra hagi pressionat a Junts per investir el seu candidat, Pere Aragonès, abans de l'1 de maig. El diputat Sergi Sabrià ha assegurat que la investidura s'ha de poder plasmar la setmana que ve, entre les dates de Sant Jordi i l'1 de maig. JxCat ja ha avisat que si el moviment d'ERC forma part d'una estratègia per pressionar "no funcionarà" D'altra banda, fonts d'ERC critiquen com JxCat porta les negociacions, i li reclamen més eficàcia. Creuen que el secretari general de Junts, Jordi Sànchez -empresonat a Lledoners-, vol marcar perfil propi intern.