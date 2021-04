Ingressen vuit pacients més per coronavirus en 24 hores a les comarques gironines

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 63.577 (+239) i 66.875 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.049 persones, una més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 25 punts, fins a 336, mentre que la setmana del 28 de març al 3 d'abril era de 279. L'Rt puja 8 centèsimes, fins a 1,17, mentre que en l'interval anterior era d'1,02. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 146 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 283. El 8,29% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 180 pacients ingressats, vuit més que fa un dia.

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, s'enfila a 1,31, 12 centèsimes més, mentre que el risc de rebrot puja a 336 (+32), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es manté pràcticament igual en passar de 255,13 a 255,63. S'han declarat 1.941 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 574.894. El 7,22% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 19 noves morts, amb un total de 21.594 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.724 pacients ingressats als hospitals, 27 menys que en el balanç anterior, i 511 persones a l'UCI, set menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 239 entre el 28 de març i el 3 d'abril, i se situa en 336 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, se situa en 1,31, per sobre del 0,96 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 255,63 entre el 4 i el 10 d'abril, per sobre dels 248,73 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 4 al 10 d'abril n'hi va haver 10.442, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.290. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 135,28 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (120).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 119.859 proves PCR i 43.389 tests d'antígens, dels quals un 7,22% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (7,62%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,32 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 620.836 casos, dels quals 574.894 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 19 noves per un total de 21.594 en tota la pandèmia: 13.691 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+14), 4.558 en residències (ídem), 1.160 en domicilis (ídem) i 2.185 no classificables (+5).

Entre el 4 i el 10 d'abril s'han declarat 146 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 148. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.721 persones. La setmana del 28 de març al 3 d'abril n'hi va haver 1.561.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.560 casos confirmats per PCR o TA, 20 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.817. En total, han mort 8.784persones (+1).



Regió sanitària de Barcelona ciutat: l'Rt es dispara a 1,52

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 125.864 (+400), xifra que s'eleva a 139.329 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.613 persones a l'àrea (+5).

El risc de rebrot puja 60 punts i se situa en 367. El de la setmana del 28 de març al 3 d'abril era de 233. L'Rt puja i se situa en 1,52, per sobre del 0,96 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 124 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 239. El 7,47% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió actualment hi ha 354 pacients ingressats, 6 menys que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten dades de crítics disgregades per regions sanitàries.



Regió metropolitana nord: 5 morts més

La regió metropolitana nord suma 145.416 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+547) i 155.903 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.790 morts (+5).

El risc de rebrot puja 26 punts, fins a 323. El de la setmana del 28 de març al 3 d'abril era de 234. La velocitat de propagació puja 10 centèsimes, fins a 1,27, mentre que la setmana anterior era de 0,92. Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 133 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 253. El 6,11% de les proves que es fan surten positives. Segons les últimes dades, ara hi ha 452 pacients ingressats, 5 menys que fa 24 hores.



Regió metropolitana sud: l'Rt puja a 1,31

La regió metropolitana sud suma un total de 98.783 casos confirmats per PCR o TA (+310) i 108.778 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.715, 6 més comunicades des de l'últim balanç.

El risc de rebrot puja 26 punts, fins a 280, per sota dels 210 de l'interval anterior del 28 de març al 3 d'abril. La velocitat de propagació puja tretze dècimes i se situa en 1,34. En l'interval anterior era d'1,03.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 105 per cada 100.000 habitants. El 6,29% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 208. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha actualment 240 pacients ingressats per covid-19, 9 més que fa 24 hores.



Catalunya central: el risc de rebrot puja a 527

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 43.897 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 161 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 47.725 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.315 persones en aquesta regió, dues més.

El risc de rebrot puja 65 punts, fins a 527, pels 313 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus creix fins a l'1,55, per sobre del 0,96 de la setmana del 28 de març al 3 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 185 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 335. La regió té actualment 166 pacients ingressats, 1 menys.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot puja 8 punts (206)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 36.997 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 91 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 38.361. En aquesta regió han mort 1.078 persones.

El risc de rebrot puja 8 punts i se situa en 206, pels 139 punts de la setmana anterior. L'Rt puja 3 centèsimes, fins a l'1,27, per sobre del 0,90 de la setmana del 28 de març al 3 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 89 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 161. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,35%. Actualment hi ha 61 pacients ingressats, nou menys.



Terres de l'Ebre: pugen el risc de rebrot i l'Rt

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.892 casos confirmats per PCR o TA, 12 més que en el balanç anterior, i 10.196 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 176 persones, les mateixes que en l'últim balanç.

El risc de rebrot puja quinze punts, fins a 156, per sobre de la setmana anterior, quan era de 89. La taxa de confirmats per PCR o TA entre el 4 i el 10 d'abril és de 115 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 98. El 4,72% de les proves que es fan surten positives. L'Rt puja 7 centèsimes, fins a 1,57, mentre que la setmana anterior era de l'1,68. Actualment hi ha 19 pacients ingressats, un menys.



Regió de Lleida: el risc de rebrot frega els 600 punts

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 33.519 casos confirmats per PCR/TA, 119 més. Són 34.598 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 621 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, igual que en la darrera actualització.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 26 punts, fins a 591. Se situa per sobre del registre de la setmana anterior, quan era de 463. La velocitat de propagació puja fins a 1,22. La setmana del 28 de març al 3 d'abril era d'1. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 260 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 478. L'11,74% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 215 pacients ingressats als hospitals, dos menys que en la darrera actualització.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja 143 punts (608)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 6.096 casos des de l'inici de la pandèmia, 31 més, i 6.412 sumant totes les proves. Un total de 146 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 143 punts, fins a 608, mentre que la setmana anterior era de 375. L'Rt s'incrementa en 29 centèsimes, fins a 1,63. En l'interval anterior estava en 0,94. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 264 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 453. El 10,61% de les proves que es fan donen positiu. Hi ha 25 pacients ingressats, dos més.



18.089 primeres dosis més fins a les 13.00 hores de dimarts i 1.525 de segones

Hi ha 1.345.962 persones a Catalunya que han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 fins a les 13.00 hores d'aquest dimarts, ja que el darrer balanç de Salut sobre vacunació està actualitzat fins a aquella hora. En el balanç de dijous s'incorporaran les vacunacions fetes durant la tarda de dimarts. Són 18.089 més que en el balanç anterior. A més, 464.320 han rebut la segona, 1.525 més. Així, un 17,3% de la població catalana ha rebut la primera dosi, el 6% la segona i el 6,2% la pauta completa. El departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid.

Per grups prioritzats, han rebut la pauta completa el 92,3% de les persones que viuen en residències, el 76,6% del personal d'aquestes residències, el 77 % del personal d'atenció primària i hospitalària i el 10,3% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També estan vacunats amb la pauta completa el 68,8% de les persones amb gran dependència, el 27,8% de les que tenen 80 anys o més, l'1,8% de les de 70 a 79 anys, el 2,2% dels treballadors essencials i l'1,3% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

Pel que fa a les primeres dosis, l'han rebut el 94,7% de les persones que viuen en residències, el 80,1% del seu personal, el 82,9% dels treballadors d'atenció primària i hospitalària i el 61,3% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També ho han fet el 82,7% dels grans dependents, el 85,8% de les persones de 80 anys o més, el 17,1% dels de 70 a 79 anys, el 66,2% dels treballadors essencials i el 50,2% de les persones d'entre 60 i 65 anys.