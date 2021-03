JxCat demana que no hi hagi una segona votació

Tot el rancor acumulat cap a ERC va reaparèixer ahir en l'argumentació de Junts per Catalunya per rebutjar la investidura d'un candidat independentista a la Generalitat. I no només això sinó que, de forma insòlita, els de Puigdemont van reclamar a Pere Aragonès que ni tan sols se sotmeti a una segona votació d'investidura dimarts que ve donant-li a entendre que tampoc en aquesta segona votació comptarà amb el suport de Junts. Un partit, JxCat, que voldria estalviar-se la imatge de vetar de nou el candidat. I fins i tot estalviar-se la hipòtesi que una abstenció seva, del PSC i dels comuns permetés la investidura d'un Aragonès que va replicar amb claredat Junts: no hi ha motius de pes per al desacord mentre que la pandèmia i la crisi exigeixen un Govern com més aviat millor.

Va ser Albert Batet l'encarregat de desplegar l'argumentari de Puigdemont, que es basa en la idea d'unitat al voltant a la seva estratègia i que el 52% de vots independentistes han de generar un pas cap a la independència. Aragonès el va replicar recordant el que diu el programa de Junts si s'aconsegueix aquesta majoria, que és demanar «la intervenció d'organismes europeus per a un referèndum acordat i vinculant». Però Batet va mostrar clarament que no es tracta d'acordar un o un altre punt, ni tan sols el paper del Consell per la República que lidera Puigdemont perquè aquest piloti tot el procés en un marc de «bifurcació» del poder. No. Es tracta d'una qüestió de «confiances». De ressentiment.

Junts es va indignar enormement amb el discurs d'esquerres d'Aragonès, el preacord amb la CUP, que els cupaires hagin apel·lat a la responsabilitat de Junts, que Aragonès no rendís tribut al referèndum de l'1-O, que cités Karl Marx, oferís la mà als comuns o defensés el diàleg amb l'Estat. Batet es va encarregar de resumir el sentiment del seu grup amb una petició d'«una mica de respecte». Les prioritats socioeconòmiques de la Generalitat van quedar en segon pla. Per tot això, el partit de Puigdemont segueix decidit a fer patir ERC. Sosté que no hi haurà eleccions, quelcom que porta a votar sí o sí Aragonès, però es resisteixen a fer-ho i dilaten la negociació durant «dies o setmanes».

Per part seva, segons Efe, la portaveu parlamentària d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar que és «incomprensible» que JxCat s'abstingui al debat d'investidura de Pere Aragonès: «Qui no vol un acord busca excuses».