Espanya exigirà una PCR per entrar per carretera per la frontera francesa

Espanya exigirà una PCR negativa feta per entrar per carretera creuant la frontera amb l'Estat francès, segons ha publicat aquest dissabte el BOE. La mesura, que es pren per "reciprocitat" i d'acord amb les restriccions que ja aplica França, preveu excepcions per als transportistes, els treballadors transfronterers i els residents en un radi de 30 kilòmetres de la frontera.

La mesura amplia així l'exigència de la PCR negativa que ja es demana als viatgers provinents de França que venen en avió o vaixell, i impacta especialment el sector comercial d'algunes zones com l'Empordà. Per exemple, no es podrà anar des de Perpinyà fins a la Jonquera sense PCR negativa, ja que estan a una distància lleugerament superior als 30 km.