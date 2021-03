El Tribunal Suprem va deixar ahir vist per a sentència el judici al diputat d'ERC Joan Josep Nuet, l'última causa de l'1-O en l'Alt Tribunal. En la vista el fiscal del Suprem Javier Zaragoza va elevar a definitiva la seva petició de vuit mesos de multa i un any i quatre mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència agreujat, informa Europa Press. Un altre d'ells, Jaime Moreno, va defensar la seva condemna explicant que «va erigir la seva voluntat per sobre d'aquests mandats».