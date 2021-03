El llançament de «l'Enxaneta» s'ajorna per raons tècniques

El llançament del primer nanosatèl·lit de la Generalitat finalment es llençarà avui en òrbita, després que el llançament s'ajornés ahir al matí per «raons tècniques». El nanosatèl·lit, batejat com a «Enxaneta», havia de posar-se en òrbita a les 7.07, hora catalana, des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Faltava poc més de mitja hora per enlairar-lo quan des de la base van comunicar que es posposava. Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), va explicar que la cancel·lació no és una «anomalia»: «Tots els checks estaven en verd, algun ha sortit incorrecte i per precaució es cancel·la i s'endarrereix el llançament fins que es fan comprovacions», va explicar. «No canvia res, el que havia de passar el 20 de març passarà el 21 de març», va afegir.

El Govern havia organitzat un acte de seguiment del llançament des del CosmoCaixa, amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Ja hi havia ambient a l'auditori -preparat per a connectar en directe amb dues pantalles amb la base- quan van comunicar que l'enlairament s'ajornava per raons tècniques.

La Generalitat impulsa aquest llançament de la mà de l'start-up catalana Sateliot. L'objectiu d'aquest dispositiu és permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de la xarxa de telecomunicacions terrestres convencionals. Un cop en òrbita, el nanosatèl·lit permetrà millorar la connectivitat arreu del territori català. Segons el Govern, les dades obtingudes pel nanosatèl·lit aportaran informació cabdal per incidir en la lluita contra el canvi climàtic.