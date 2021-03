Ajornat a dilluns el llançament del primer nanosatel·lit de la Generalitat

El llançament del primer nanosatèl·lit de la Generalitat s'ha ajornat a dilluns. El dispositiu s'havia de posar en òrbita aquest dissabte a les 7.07, hora catalana, des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. No s'ha pogut fer per raons tècniques i, malgrat en un primer moment s'havia posposat a diumenge, s'ha optat per esperar un dia més segons ha confirmat el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat a través de Twitter.

L'operació del nanosatèl·lit, batejat com a 'Enxaneta', ha quedat suspesa quan faltava poc més de mitja hora per enlairar-lo. Tal com ha explicat el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas, el motiu no és cap "anomalia" i que s'ha fet per precaució.