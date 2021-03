L'Audiència de Barcelona ha rebutjat adoptar la mesura cautelar de presó provisional per a tres dels cinc condemnats per abusos sexuals a una menor de 14 anys el 2016 a Manresa, com havia sol·licitat la fiscal, en entendre que no hi ha «risc d'evadir-se a l'acció de la justícia». Dimarts passat, el ministeri públic va sol·licitar l'ingrés a la presó preventiva de tres dels processats en aquesta agressió sexual múltiple a una menor, en el cas conegut com La Manada de Manresa.