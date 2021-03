Els cinemes catalans auguren "una reactivació" al juny després de perdre un 73% de públic al 2020

El president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha augurat que hi haurà "una reactivació" del sector de les sales de cinema catalanes aquest juny, després que hagin registrat pèrdues de fins al 73% dels espectadors al 2020 a causa de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19.

En una entrevista a Europa Press un any després que comencés la pandèmia al març del 2020, Tarrazón ha vaticinat que "amb prudència, tot indica que al juny es podria recuperar una certa normalitat" donades les previsions de vacunació i amb la relaxació de restriccions derivades d'una eventual millora de la situació epidemiològica.

No obstant això, ha recordat que la pandèmia ha tingut un impacte "demoledor" a les sales de cinema, que arran del tancament pel confinament i la consegüent reobertura al 30% d'aforament i després al 50% actual, han vist interromputs quatre anys de tendència creixent d'espectadors, ha assegurat.

Al 2020, les sales de cinema de Catalunya, que van obrir al públic només 73 dies en condicions normals abans d'esclatar la pandèmia, van romandre més de 130 dies tancades per l'estat d'alarma i se'ls va permetre obrir 180 més "amb restriccions complicades, variants i que no permeten treballar amb viabilitat econòmica".

Com a resultat, els 19 milions d'espectadors que van acollir aquestes sales al 2019 van passar a ser 5 milions al 2020, cosa que va provocar que baixessin fins a un 65% dels ingressos i va forçar que estrenes previstes al 2020 s'hagin ajornat fins a dos anys.



"Zero contagis" a les sales

D'altra banda, ha explicat que des del juny del 2020 els cinemes catalans han acollit uns 2 milions d'espectadors i "el nivell de contagis ha estat zero", motiu pel qual ha insistit que la cultura sí és segura i ha urgit a ampliar els aforaments permesos.

A diferència d'altres sectors afectats per la pandèmia, Tarrazón ha destacat la tasca d'administracions locals, del Govern i del Govern central, que s'han "bolcat a donar suport al sector i a impulsar ajudes que han estat fonamentals per garantir la continuïtat de les empreses".

No obstant això, els ha emplaçat a relaxar de manera responsable les restriccions, a coordinar-se amb les altres comunitats autònomes per decretar limitacions homogènies per al sector a tot el territori espanyol i a "abandonar certs prejudicis que afecten el conjunt del sector cultural".



L'impacte de les plataformes

Quan li han preguntat per si veu les plataformes de cinemes i pel·lícules com una amenaça després del seu creixement durant la pandèmia, ha argumentat que l'experiència immersiva del cinema no és comparable amb la de veure pel·lícules a casa, motiu pel qual totes dues ofertes són "totalment compatibles".

Tot i que sí ha alertat que la tendència és creixent i arriba a "taxes de 6 hores de consum de mitjana al dia", ha afegit que els anys d'auge d'aquestes plataformes es van concentrar entre el 2017 i el 2019, que va ser quan realment se'n va popularitzar l'ús entre la ciutadania.



"Any de creació de públic"

Per la seva banda, el fundador i conseller delegat de la distribuïdora A contra corriente Films --principal accionista dels cinemes Verdi i Conde Duc--, Adolfo Blanco, ha defensat que les plataformes són "grans aliades del cinema i en cap cas són el seu rival perquè han mantingut la il·lusió pel cinema" durant el confinament domiciliari.

Així, ha destacat que el 2020 ha estat un "any de creació de nou públic" perquè durant el confinament un gran sector de la societat ha dedicat més temps al consum de sèries i pel·lícules, a revisar els clàssics cinematogràfics i a acostar-se a nous continguts.

Com a resultat, ha advertit que hi ha "una població més cinèfila i més oberta al cinema" i ha posat en valor que els cinemes Verdi a Madrid hagin registrat, segons les seves dades, un augment del 300% d'espectadors durant la Festa del Cinema, que es va celebrar del 12 al 15 de març i ofereix preus reduïts.



"Cada setmana es recapta el doble"

No obstant això, ha lamentat que els pronòstics i balanços negatius que administracions i mitjans de comunicació han difós sobre l'impacte de la pandèmia en el sector "han aconseguit deprimir al mercat i al públic" per haver --diu-- traslladat un discurs d'inseguretat i escepticisme a la població.

De totes maneres, s'ha mostrat optimista i ha dit que confia en una recuperació gradual i total d'un sector al que s'ha referit com inofensiu i enriquidor: "Els cinemes recapten cada setmana el doble que l'anterior: Estem veient brots verds", ha celebrat.