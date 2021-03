Els indicadors de contagi van a l'alça per tercer dia consecutiu

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,99. El risc de rebrot també puja, ho fa 5 punts, fins a 190, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies torna a pujar després de temps de baixada i ho fa lleugerament de 193,12 a 193,60. S'han declarat 1.409 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 536.705. El 4,67% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 30 noves morts i el total és de 21.087 en tota la pandèmia. Hi ha 1.409 pacients ingressats als hospitals, 30 menys, i 423 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores. Hi ha 656.587 vacunats amb la primera dosi (+3.069) i 289.635 amb la segona (+36.139).