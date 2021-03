El Parlament escull Anna Caula (ERC) i Eva Granados (PSC) com a vicepresidentes de la Mesa

El Parlament ha escollit Anna Caula (ERC) com a vicepresidenta primera de la Mesa, i Eva Granados (PSC) com a vicepresidenta segona, durant el ple de constitució de la XIII legislatura, celebrat aquest divendres a l'Auditori de la cambra. Caula i Granados eren fins ara portaveus dels seus grups parlamentaris. La representant d'ERC ha rebut 71 vots, i la dirigent socialista 50. Granados ja s'havia presentat a la primera votació per a ser presidenta del Parlament, però Laura Borràs (JxCat) l'ha superat en la segona volta (64-50). A la votació per les vicepresidències també hi han optat Sergio Macián de Greef (Vox) i Lucas Ferro (comuns). L'òrgan tornarà a tenir majoria independentista i per primera vegada hi haurà representació de la CUP.