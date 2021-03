Junts i la CUP pressionen ERC per celebrar un referèndum la propera legislatura

Junts i la CUP avancen en el flanc independentista en les negociacions per a formar Govern posant pressió a ERC perquè se celebri un referèndum d'autodeterminació la propera legislatura. Això és el que es dedueix del comunicat llançat pels anticapitalistes -JxCat no va emetre cap comunicat sobre la reunió bilateral- en el qual, segons la CUP, totes dues formacions «han exposat els seus fulls de ruta per a aconseguir l'autodeterminació i la independència en el proper mandat» i que han pactat «iniciar un treball a fons per a aconseguir una estratègia independentista comú que inclogui no sols els tres partits independentistes, també entitats».

En la trobada també van adquirir, segons la CUP, el «compromís» dels postconvergents per a tirar endavant les mesures que prèviament van consensuar amb els republicans en matèria d'ordre públic: una moratòria de l'ús de bales de foam, la retirada de les acusacions particulars contra manifestants, l'ús del reglament intern dels Mossos d'Esquadra «per a acabar amb les males pràctiques i la impunitat» i que no es produeixin intervencions de la Brimo en els desnonaments.