Arresten un comercial per matar dos ancians a Barcelona l'agost de 2019

Un matrimoni d'uns 75 anys de Barcelona?van ser trobats morts al seu domicili l'agost de 2019. Ara, un any i mig després d'obrir la investigació, els Mossos d'Esquadra han resolt el doble crim, que inicialment es va qualificar com un cas de violència masclista però posteriorment es va descartar. La policia catalana va detenir un home, veí de Sant Antoni de Vilamajor, com a presumpte autor dels fets, i el jutge va ordenar el seu ingrés provisional a la presó.

Els fets es van produir el 24 d'agost de 2019, quan el fill de les víctimes, alertat per la Guàrdia Urbana, que havia rebut l'avís de la veïna que vivia al davant de l'olor que sortia de l'habitatge, va trobar els cadàvers dels seus pares en avançat estat de descomposició. Els cossos presentaven talls compatibles amb ferides causades per arma blanca, però a la casa no hi havia cap rastre de violència.

El detingut és un comercial de productes ortopèdics i té antecedents per estafa. Usava el mètode del revisor de gas per entrar als domicilis i així poder obtenir el número de compte de les víctimes o robar objectes valuosos.

En aquest cas, la policia va comprovar que havien desaparegut les targetes i alguns objectes de valor, cosa que va permetre començar a lligar caps en la investigació.