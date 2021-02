El Poder Judicial critica alguns aspectes de la llei del «només sí és sí»

Els membres del Ple del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) van criticar alguns dels aspectes més destacats de l'avantprojecte de llei de Llibertats Sexuals del Ministeri d'Igualtat, com la definició del consentiment o l'absorció del delicte d'abusos sexuals en el d'agressió sexual, i, a més, van advertir que la norma no evitarà la victimització secundària. El Ple de l'òrgan judicial estudiarà el proper 25 de febrer la proposta d'informe a l'avantprojecte d'aquesta norma, coneguda com a Llei del «només si és sí», encara que els seus vocals ja han estudiat el text i han realitzat prèviament algunes observacions.

Tal com va informatr el CGPJ a través d'un comunicat, els ponents no estan d'acord amb la definició de consentiment que es realitza en la redacció. De fet, la consideren «innecessària» perquè, segons expliquen, en matèria de delictes contra la llibertat sexual, el Codi Penal vigent «ja parla sobre la idea de consentiment», encara que no inclogui una definició del concepte. A més, creu que el consentiment planteja una «problemàtica probatòria» i que les dificultats processals per acreditar l'absència de consentiment no poden traslladar-se a l'àmbit de la tipicitat.