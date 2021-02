El TSJC descarta delicte d'agressió sexual per la «manada de Manresa»

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la sentència de l'Audiència de Barcelona que qualificava d'abusos sexuals la violació en grup a Manresa de l'any 2016. Així, malgrat que un dels tres magistrats va votar a favor d'elevar el delicte a agressió sexual, la resolució manté les penes de 10 i 12 anys de presó per a cinc dels acusats i eleva a 60.000 euros la indemnització que hauran de pagar a la víctima, fixada en 12.000 euros per l'Audiència de Barcelona. La primera sentència contra el conegut com a cas de «la manada catalana» o «manada de Manresa» es va fer pública el 30 d'octubre del 2019, però va ser recorreguda per totes les parts. En concret, l'acusació particular demanava que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos.

Es tracta del cas de la violació múltiple a una menor de 14 anys en el marc d'una festa que va tenir lloc el 2015 a les naus de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa. L'Audiència de Barcelona va dictar sentència l'octubre de 2019 i va condemnar per abús sexual i no per agressió cinc dels joves, mentre que en va absoldre dos.

L'Audiència va argumentar que la víctima estava inconscient i, per tant, no es va produir ni violència ni intimidació. Totes les parts van recórrer la sentència. L'acusació particular i la Fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos, mentre que la defensa demanava la seva absolució.