Catalunya registra 1.690 casos i 67 morts més en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat fins a aquest diumenge 503.493 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia -466.866 amb una prova PCR o test d'antígens-, 1.690 més que en el recompte d'aquest dissabte, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.

La xifra total de morts se situa en 19.146, 67 més que els que es van registrar dissabte: 11.941 en hospitals o centres sociosanitaris, 4.480 a residències, 1.074 a domicilis i 1.651 que no es poden classificar per falta d'informació. Quant als pacients ingressats ara com ara, la xifra se situa en 2.873, que són 127 més que en l'últim recompte. Un total de 730 pacients es troben ingressats a la unitat de vigilància intensiva (UCI) --de centres públics i privats--, set més que en el balanç anterior. La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) baixa fins a 0,93, i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en el 6,44%, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 596,04 per cada 100.000 habitants. La taxa del risc de rebrot ha baixat: aquest dissabte aconseguia un nivell de 554, i 24 hores després està en 533.

A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 31.604 persones que han donat positiu, de les quals 8.396 han mort i 146 es troben ingressades a hores d'ara.



Vacunació

Catalunya ha administrat la vacuna contra el coronavirus a un total de 188.996 persones des que va començar la campanya de vacunació -59.288 persones ja han rebut la segona dosi-, de les quals 887 han estat vacunades aquestes últimes 24 hores.

Del total de persones vacunades, 138.289 s'han vacunat a la província de Barcelona, 15.946 a Girona, 13.395 a Lleida i 21.243 a Tarragona; i 50.555 han estat per a persones usuàries de residències catalanes.