Cuixart: "Ni renúncies, ni penediments ni molt menys indults. Amnistia"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha mostrat convençut en un vídeo emès durant l'inici de l'assemblea ordinària de l'entitat que s'ha celebrat aquest divendres a la tarda que ni ell ni la resta de condemnats independentistes van entrar a la presó "per lluitar per sortir-ne", sinó per "defensar el dret de Catalunya d'exercir l'autodeterminació". Per tant, ha afegit, "ni renúncies, ni penediments, ni tampoc reformes parcials del Codi Penal ni molt menys indults com a solució a la situació que estem patint". Cuixart ha tornat a defensar, en canvi, l'amnistia com a "inici de la solució al conflicte polític".

Cuixart també ha subratllat que la causa de l'independentisme català és "global" i, per tant, demana "una resposta global". L'amnistia, i no l'indult, és per al líder d'Òmnium aquesta resposta.