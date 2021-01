El CIS situa el PSC de Salvador Illa tres punts per davant d'Esquerra

Amb els comicis en l'aire a causa de l'embolic judicial que ha provocat el retard de la convocatòria aprovat pel Govern, el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va publicar ahir la seva enquesta preelectoral, i va confirmar així que l'efecte Illa existeix i té propietats suposadament transformadores sobre la política catalana. Amb més de 4.000 entrevistes portades a terme entre el 2 i el 15 de gener, l'estudi reflecteix un moviment considerable al tauler arran de la recent candidatura del ministre de Sanitat, Salvador Illa: col·loca el PSC en primera posició, amb una intenció de vot del 23,9% i entre 30 i 35 escons al Parlament. Per darrere, ERC (20,6% i de 31 a 33 diputats) i JxCat (12,5% i entre 20 i 27).

Més absll se situen Ciutadans, en caiguda lliure (9,6% i entre 13 i 15 escons), En Comú Podem (9,7% i de 9 a 12), Vox (6,6% i entre 6 i 10), la CUP (6% i de 8 a 11) i el PP (5,8% i 7 escons), amb el PDECat obtenint només un 0,7% dels vots i quedant-se sense representació. La segona novetat del sondeig ve del flanc de la dreta, al mostrar un sorpasso de Vox al PP.

«Ara s'entén bé per què els nostres adversaris volen retardar les eleccions», van assenyalar fonts de la direcció del PSC. Tot i així, malgrat els bons resultats, els socialistes catalans no ho tindrien fàcil per governar. La suma per assolir la majoria absoluta del Parlament, situada en 68 escons, resulta complicada. També per a l'independentisme, que només l'aconseguiria si es compleixen les millors previsions dins de l'àmplia forquilla d'escons de l'enquesta.

El sondeig, en qualsevol cas, mostra un canvi de tendència. Al seu baròmetre del desembre, el CIS col·locava ERC al capdavant, amb un 16,7% en vot directe, que és la resposta espontània dels consultats sense creuar amb altres variables. Per darrere, el PSC, amb un 14,3%, i JxCat, amb un 10%.

El CIS també va situar ahir Illa com a dirigent més ben valorat. El ministre de Sanitat obté un 5, per davant de Pere Aragonès (ERC) i Laura Borràs (JxCat), que empaten amb un 4,6. L'aspirant del PSC és, en el mateix sentit, el preferit per governar pels sondejats. Un 22% el prefereix al capdavant de la Generalitat, davant l'11,1% de Borràs i el 9% d'Aragonès.