L'ajornament electoral a Catalunya guanya suport entre els partits a excepció del PSC

El Govern enfila l'ajornament de les eleccions catalanes fins al maig. JxCat i ERC arribaran a la reunió definitiva d'aquest divendres amb els partits amb la idea de suspendre la cita del 14 de febrer davant l'avanç de la tercera onada del coronavirus. Els socis de l'executiu busquen que la decisió sigui unànime i la majoria de grups parlamentaris aposten ja, en públic o en privat, per posposar els comicis. Tots excepte el PSC, que, juntament amb patronals i sindicats, continua defensant amb fermesa que es voti el 14-F.

Els socialistes, enfortits en les enquestes pel canvi de candidat, s'aferren als escenaris previstos per la Generalitat per decretar una suspensió: el confinament total o una restricció absoluta de l'activitat social. Cap dels dos es dona en aquests moments. El PSC considera, doncs, que «no hi ha raons» per decretar un ajornament i adverteixen que la legislació vigent «no preveu la suspensió d'unes eleccions ja convocades». En canvi, fonts jurídiques de la Generalitat asseguren que sí que hi ha base legal perquè el decret de convocatòria d'eleccions preveia aquesta eventualitat i no va ser impugnat.

Els partits coneixeran aquest dijous l'últim informe que està elaborant Salut sobre les previsions d'evolució de la pandèmia, i amb aquestes dades arribaran a la taula de partits de divendres. Si no hi ha consens, el Govern prendrà la decisió definitiva, que fonts de l'executiu de JxCat asseguren que serà posposar la cita amb les urnes. El Gabinet en funcions es reuniria de forma extraordinària per aprovar el decret d'ajornament, que hauria de contenir, com exigeix ??l'oposició per avalar la suspensió, la nova data de les eleccions.

Els socialistes van reprendre de facto el Govern per plantejar una nova data i aparcar la contesa. «Si hem d'anar a treballar, si estem orgullosos de tenir obertes les escoles, no ens podem permetre tancar els col·legis electorals. Com han demostrat molts països, la pandèmia no suspèn la democràcia», va defensar el PSC en un dur comunicat, en què recorden que Portugal celebrarà eleccions el proper 24 de gener, i que sota els estralls de la pandèmia del coronavirus s'ha cridat a les urnes en països com els Estats Units, Índia, França, Alemanya, Egipte, Croàcia o Itàlia. Malgrat això, fonts socialistes no es plantegen per ara mesures més dràstiques, com una possible impugnació de el decret d'ajornament.

El PSC suggereix que en la decisió de la Generalitat de posposar el 14-F s'atén a les enquestes i no a les garanties sanitàries per a una votació «segura». Precisament d'això, de moure per interessos electoralistes, van acusar JxCat i ERC als socialistes. En la compareixença del president en funcions, Pere Aragonès, per donar compte de la gestió de la pandèmia en la ja dissolta Cambra catalana, la portaveu de Govern, Meritxell Budó, va avisar que si no s'aconsegueix un «consens» entre els partits sobre si s'han de posposar o no els comicis, el Govern serà qui decideixi: «Ens ha de preocupar la salut dels electors i no el resultat de les eleccions». «Parlem clarament sobre la situació de la pandèmia: ens ha de preocupar la salut dels electors i no el resultat de les eleccions», va afegir des del Parlament. Un corrent pro-ajornament a què també es va sumar ahir el síndic de greuges, Rafael Ribó.

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va acusar directament a ministre de Sanitat i presidenciable del PSC, Salvador Illa, d'»electoralisme» i va apostar per decidir de forma consensuada la continuïtat del procés electoral «per consens i sense demagògies ni voluntat de desgastar». «Ha de ser l'únic ministre de Sanitat que posa els interessos electorals del seu partit per sobre dels col·lectius [...]. Ja és greu que es convertís en candidat en plena pandèmia, però és encara pitjor que anteposi els interessos partidistes, que faci electoralisme», va assegurar.

Al Parlament, la CUP, en canvi, va ser la primera força a apostar per un ajornament «immediat» dels comicis, a la qual es va sumar Ciutadans. Les dues formacions al·leguen que la situació epidemiològica per l'impacte de la covid-19 a Catalunya impedeix una celebració electoral amb garanties. També s'inclinen per postergar les eleccions els comuns, que advoquen per incorporar als agents socials en la decisió final i exigeixen que es fixi una data alternativa de seguida. I fonts del PPC asseguren que no s'oposaran a l'ajornament si els experts ho recomanen per garantir la seguretat de la població.