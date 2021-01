Catalunya acabarà d'administrar les primeres dosis de la vacuna a les residències aquesta setmana

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que l'administració de la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a les residències sense brots acabarà aquest cap de setmana. També ha destacat aquest dimecres en una roda de premsa amb la sub-directora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, que dilluns es començarà a administrar la segona dosi de la vacuna de Pfizer.

Catalunya ha rebut 180.020 dosis de la vacuna de Pfizer, de les quals s'han distribuït 136.340 fins dimarts, amb la previsió que dijous se'n reparteixin 25.000 més, per la qual cosa Catalunya tindrà dilluns unes "existències de continuïtat" de 18.450.

Així, el secretari ha concretat que cada setmana Catalunya rep 60.000 dosis però que l'"objectiu" del departament no és administrar-les de manera immediata perquè primer han d'assegurar que s'ha mantingut la cadena del fred i que tot està a punt per començar-les a repartir.

Catalunya ha administrat fins aquest dimecres 91.335 dosis de la vacuna de Pfizer: 31.884 a usuaris de residències d'ancians i residències de persones amb discapacitat, 16.636 a treballadors d'aquests centres i 42.815 a professionals sanitaris.

Sobre l'arribada de les primeres dosis de la vacuna de Moderna, Argimon ha precisat que és "més favorable" a administrar-les als centres hospitalaris en comptes de l'atenció primària i les residències.

Així, les vacunes que han arribat aquest dimecres es repartiran a quatre hospitals: l'Hospital d'Amposta (Tarragona), la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Mataró i l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona).



Repte logístic

El secretari ha subratllat el repte logístic "de gran magnitud" que suposa la campanya de vacunació amb aspectes que, al seu parer, són radicalment diferents a altres estratègies de vacunació com la de la grip.

Ha concretat que la vacuna de Pfizer, que des del 8 de gener ve en vials de sis dosis, necessita una reconstitució amb sèrum fisiològic --que l'empresa no facilita-- per administrar-la.

A més, s'ha de reconstituir al lloc on s'administrarà la vacuna i s'han d'injectar les sis dosis al mateix centre, per la qual cosa no es pot utilitzar el mateix vial en dues residències diferents.

Una vegada reconstituïda, la vacuna "aguanta" sis hores a temperatura ambient i pot resistir cinc dies en una temperatura d'entre 2 i 8 graus, per la qual cosa quan es reparteix una safata de vacunes --que inclou 975 dosis-- s'han d'administrar en un termini de cinc dies.

A més, Argimon ha destacat que "aquest esforç logístic" també es tradueix en la necessitat de formació, i ha precisat que s'han instruït més de 7.000 professionals d'infermeria i tècnics administratius.

Sobre el rebuig a la vacuna, Cabezas ha explicat que "és molt baix" entre els professionals sanitaris, per sota de l'1% del personal que decideix no vacunar-se; mentre que és més elevat entre els treballadors de les residències, al voltant d'un 7 i 8%.



Pfizer i Moderna

Cabezas ha celebrat que la vacuna de Pfizer ha donat uns resultats "molt bons i molt alts" amb una efectivitat del 95%, que segons la doctora és més elevada que la de la vacuna de la grip.

Respecte a la vacuna de Moderna, l'efectivitat és "pràcticament la mateixa" que la de Pfizer amb un 94%, i ha destacat que totes dues necessiten dues dosis per generar immunitat contra el virus.

No obstant això, Cabezas ha detallat que la de Pfizer necessita un mínim de 21 dies entre les dues dosis mentre que la de Moderna precisa un mínim de 28 entre injeccions.