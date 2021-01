La velocitat de propagació de la Covid-19 ha pujat a 1,45 a Catalunya

La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,45 a Catalunya, 18 centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 52 punts, fins als 552, però la incidència a 14 dies baixa de 409,14 a 396,39.

En paral·lel, s'han declarat 3.734 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 375.971. El 9,55% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 97 noves morts i el total és de 17.320. Hi ha 2.089 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 5 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 408 persones, 16 més que fa 24 hores. El total de vacunats és de 10.475 (+2.182).

El risc de rebrot era de 364 entre el 19 i el 25 de desembre i puja fins a 552 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha pujat en les últimes hores d'1,27 a 1,45. La setmana anterior estava en 1,12. La incidència a 14 dies és de 396,39 entre el 26 de desembre i l'1 de gener, per sobre dels 341,10 de l'interval anterior (19-25 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 26 de desembre a l'1 de gener n'hi va haver 17.232, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 13.400. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 222,99 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (173,40).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 111.933 proves PCR i 87.383 tests d'antígens, de les quals un 9,55% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,79%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,02 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 410.194 casos, dels quals 375.971 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 97 noves morts i el total acumulat és de 17.320: 10.720 en hospitals o sociosanitaris (+60), 4.389 en residències (+1), 988 en domicilis (+3) i 1.223 no classificats (+38). Les dades disgregades a vegades no quadren amb la xifra total de morts perquè aquestes informacions es van actualitzant a ritmes diferents.

Entre el 26 de desembre i l'1 de gener s'han declarat 246 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 265.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.879 persones. La setmana anterior, del 19 al 25 de desembre, n'hi va haver 1.615.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 51 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.802. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 28.337. En total, han mort 7.853 persones, 26 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: el risc de rebrot puja 42 punts (579)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 42.523 (403 casos més) i pugen a 45.391 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.372 persones en aquest territori, 9 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 26 de desembre i l'1 de gener es van declarar 39 defuncions, 46 la setmana anterior. Hi ha 872 vacunats, 360 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 42 punts, fins a 579, mentre que la setmana del 19 al 25 era de 403. L'Rt puja 16 centèsimes i se situa en 1,34 (0,93 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 239 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 441 (453 en l'interval anterior).

Hi ha 249 ingressats actualment, 5 més que en el balanç anterior. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 225 (entre el 26 de desembre i l'1 de gener), pels 206 de la setmana anterior.



Puigcerdà, Vilafant i Olesa de Montserrat, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.713. En segona posició hi ha Vilafant, amb 1.884, i en tercera Olesa de Montserrat, amb 1.607. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Olesa de Montserrat (2,91), Amposta (2,89), i Vilanova i la Geltrú (2,62). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.135), Vilafant (758) i Palafrugell (679).



Regió sanitària de Barcelona: 881 casos més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 82.777 (+881), xifra que s'eleva a 92.235 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.494 persones a l'àrea, 31 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 73 punts i se situa en 546. El de la setmana del 19 al 25 de desembre era de 401. L'Rt puja 24 centèsimes fins a 1,44, per sota de la velocitat de la setmana anterior (1,26), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 206 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 385, mentre que en el període anterior era de 326. El 9,61% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 360 persones ingressades, 17 menys. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 26 de desembre a l'1 de gener es van notificar 68 morts i hi havia 342 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 59 i hi havia 246 hospitalitzats.

Pel que fa als vacunats, n'hi ha 2.147, 500 més que en el balanç anterior.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot puja 45 punts fins a 470

La regió metropolitana nord suma 94.005 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (950 més que en l'últim balanç) i 101.457 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.914 morts des de l'inici de la pandèmia, 18 més que les declarades fa 24 hores. En aquesta regió hi ha 2.443 vacunats, 428 més que en l'anterior balanç.

El risc de rebrot puja 45 punts, fins a 470. Durant l'interval de set dies anterior era de 281. La velocitat de propagació del virus puja a 1,48, 17 centèsimes més. La setmana del 19 al 25 va ser d'1.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 189 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és de 7,32%. La incidència a 14 dies està en 323 (288 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 500 pacients ingressats, 7 més que en l'anterior balanç.

Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi havia 434 pacients ingressats i es van declarar 49 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 426 i es van declarar 49 defuncions.



Regió metropolitana sud: l'Rt s'enfila a 1,6

La regió metropolitana sud suma un total de 64.914 casos confirmats per PCR o TA (596 més que en les darreres hores) i 72.164 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.030, 14 més que fa 24 hores. Entre el 26 de desembre i l'1 de gener es van declarar 50 defuncions, per les 39 de la setmana anterior. Hi ha 1.373 vacunats, 406 més que ahir.

El risc de rebrot puja 50 punts en 24 hores i està en 624. En el període del 19 al 25 de desembre va ser de 378. La velocitat de propagació del virus puja gairebé dos dècimes fins a l'1,6. Aquest indicador estava en l'1,26 en l'interval del 19 al 25 de desembre.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 231 per cada 100.000 habitants. L'11,77% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 397 (305 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 347 ingressats per covid (+12).

Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi havia 311 ingressats, pels 247 de la setmana anterior.



Catalunya central: el risc de rebrot puja 75 punts i frega els 700 (697)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 28.229 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 295 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 31.425 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.977 persones en aquesta regió, 6 més que les declarades fa 24 hores. S'han notificat 18 defuncions entre el 26 de desembre i l'1 de gener, per les 23 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 1.276 vacunats, 50 més que en el balanç d'aquest dilluns.

El risc de rebrot puja en 24 hores 75 punts, fins a 697. La setmana anterior era menys elevat, de 508. La taxa de reproducció del virus puja dues dècimes fins a 1,42 (la setmana del 19 al 25 era d'1,25). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 276. La incidència a 14 dies és de 495, pels 407 de la setmana del 19 al 25 de desembre. El 10,86% de les proves donen positiu.

La regió té 198 persones ingressades (ídem). En la setmana del 26 de desembre a l'1 de gener eren 172 els ingressats, mentre que en l'interval anterior n'eren 145.



Camp de Tarragona: 15 morts més

Al Camp de Tarragona s'han registrat 24.516 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 266 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 25.521. En aquesta regió han mort 742 persones, 15 més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 15 defuncions entre el 26 de desembre i l'1 de gener, i 26 la setmana anterior. Hi ha 663 persones vacunades, 188 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 61 punts en les darreres 24 hores i se situa en 616, per sobre de la setmana anterior, quan era de 379. L'Rt puja 17 centèsimes fins a l'1,51, mentre que en l'interval anterior era d'1,28. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 256 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 426, mentre que l'interval anterior era de 307. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és de l'11,67%.

Segons les últimes dades, hi ha 212 pacients ingressats (-1). Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi va haver 181 ingressats, 158 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: l'Rt puja més de tres dècimes i arriba a 2,00

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 6.100 casos confirmats per PCR o antígens, 83 més que en el balanç anterior, i 6.351 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 130 persones, dues més que en el balanç anterior. Entre el 26 de desembre i l'1 de gener no es va notificar cap mort, sis en l'interval anterior. Hi ha 171 vacunats, 32 més que ahir.

El risc de rebrot puja 81 punts i se situa en 573, per sobre del de la setmana anterior, quan era de 203. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 26 de desembre i l'1 de gener és de 199 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 289, pels 205 de la setmana anterior. El 9,12% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja més tres dècimes en 24 hores i passa d'1,68 a 2,00 , mentre que la setmana anterior era d'1,03. Segons l'últim balanç, hi ha 28 persones ingressades (-1). Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi havia 26 hospitalitzats, 25 en l'interval anterior.



Regió de Lleida: el risc de rebrot baixa 15 punts fins a 421

A la regió sanitària de Lleida, hi ha 22.693 casos confirmats per PCR o antígens, 129 més. Són 23.505 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 468 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (una més que en el balanç anterior). Entre el 26 de desembre i l'1 de gener es van notificar 7 defuncions, per les 12 de la setmana anterior. Hi ha 1.200 vacunats a la regió, 217 més que en l'últim balanç.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 15 punts i se situa en 421, per sobre del registrat la setmana anterior (362). La velocitat de propagació baixa una centèsima i està ara en l'1,20, mentre que la setmana anterior estava en 1,14 La taxa de confirmats per PCR/TA està en 191 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 353 (318 en l'interval anterior). El 8,51% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 94 pacients als hospitals, els mateixos que fa 24 hores. Entre el 26 de desembre i l'1 de gener els ingressats eren 89, els mateixos que l'interval anterior.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja 121 punts en 24 hores (935)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 3.813 casos confirmats per PCR o TA, 40 més, i 4.016 sumant totes les proves. Un total de 128 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, una més que fa 24 hores. El risc de rebrot puja 121 punts fins a 935, mentre que el de la setmana del 19 al 25 de desembre se situava en els 908. Hi ha 329 vacunats, un més que en el balanç anterior.

En paral·lel, l'Rt puja més de dues dècimes i se situa en l'1,20. En l'interval anterior estava en l'1,09. La taxa de confirmats per PCR és de 363 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 777, pels 841 de l'interval anterior. El 13,39% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 26 pacients ingressats (-1). Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi havia 27 ingressats i cap defunció, mentre que en el període anterior van ser 15 els hospitalitzats i 4 les defuncions.