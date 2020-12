Demanen reduir les operacions no urgents per evitar el «col·lapse» de metges

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha reclamat al CatSalut que ordeni "immediatament" la disminució de l'activitat quirúrgica programada no urgent en els grans hospitals públics, per evitar "el col·lapse" del personal mèdic davant l'arribada d'una possible tercera onada de la covid-19.

En un comunicat, el sindicat alerta que les plantilles, "ja molt escasses", estan sotmeses a un "estrès físic i emocional extrem i ininterromput des de fa nou mesos, difícil de suportar des d'un punt de vista humà".Per això, demana que es redueixin els plans quirúrgics programats, per "alliberar el personal facultatiu d'un sobreesforç descomunal injustificat en època pandèmica".

Per a MC, no té sentit mantenir l'activitat quirúrgica de processos lleus que necessiten ingrés postoperatori "quan els centres estan fent filigranes per alliberar llits i reforçar les àrees Covid amb personal d'altres unitats".

A tall d'exemple, aquesta organització sindical cita la cirurgia cardíaca no urgent ni d'emergència que s'està fent als hospitals Vall d'Hebron (Barcelona), Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat) Josep Trueta (Girona) i Germans Trias i Pujol (Badalona), on s'està operant el mateix nombre de pacients, sovint asimptomàtics, que a la fase de prepandemia.Aquests malalts requereixen una estada d'entre 24 i 48 hores en les unitats de cures intensives (UCI), sempre que l'evolució sigui favorable.

El CatSalut ha informat el passat 24 d'octubre que durant el tercer trimestre d'aquest any els hospitals catalans havien fet el 95% de l'activitat quirúrgica del 2019 i detallava que s'havia fet el 106% de la cirurgia cardíaca.

A més, els processos quirúrgics garantits (cataractes, pròtesis de genoll i maluc), tot i haver baixat durant l'any per la pandèmia, havien recuperat l'activitat habitual, situant-se a nivells iguals que el 2019, segons assegurava Salut i ha recordat Metges de Catalunya per argumentar la seva petició de disminuir l'activitat quirúrgica.