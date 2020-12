Junqueras respon a Puigdemont que prescindir del diàleg amb l'Estat «seria una caríssima irresponsabilitat»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha replicat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que seria "ingenu" creure que el diàleg amb l'Estat donarà fruits tangibles immediats, però creure que se'n pot prescindir "seria una caríssima irresponsabilitat". En un article a 'La Vanguardia' ha respost així a un article de Puigdemont al mateix mitjà on va carregar contra el "pactisme màgic" d'ERC. Junqueras assegura que "és lícit" que "encara hi hagi" qui creu que Espanya pot canviar. Per a ell, quan es torni a demostrar que el canvi no és possible perquè s'opta per la recentralització en lloc de cercar l'encaix de les aspiracions de Catalunya, els republicans estaran al costat "d'aquella gent" per a construir junts la república.

Junqueras ha avisat que per a convertir-se en un estat "és imprescindible" construir una gran majoria a Catalunya, "però també guanyar-se la legitimitat a tot arreu". Per a ell, la partida es juga dins i fora, de manera que no renunciaran "mai" al diàleg i a la negociació. Per al líder republicà, per molt que es critiqui i ridiculitzi, la taula de diàleg "és un èxit en sí mateixa", perquè als ulls del món és el "reconeixement explícit" per part de l'Estat de l'existència d'un conflicte entre Catalunya i l'Estat.



El diàleg, "guanyador"



A més, Junqueras subratlla que el diàleg sempre els fa "guanyadors", sigui perquè s'avança o s'obtenen resultats, o perquè si es nega, es mostren de nou els "límits i l'immobilisme" de l'Estat davant la comunitat internacional. Defensa el diàleg i la negociació "sempre", però sense renunciar a cap via política legítima ni perdre de vista l'objectiu "irrenunciable" de la independència.

"Avui som més que mai i volem seguir treballant per acompanyar els que encara no comparteixen que la república catalana és l'únic camí possible", assenyala Junqueras. Al seu parer, l'estratègia guanyadora "no és una altra" que la de construir un projecte útil per a tots i seguir treballant per tal de sumar més persones.

Ha lamentat que "sorprèn" que, amb tot allò après col·lectivament, hi hagi persones que fa quatre dies "vivien còmodament en l'autonomisme" i ara defensin que per a fer la independència ja hi ha prou moviments. Junqueras també recomana actuar més amb intel·ligència "que amb l'estómac".



Pressupostos

Per a ell, quan l'independentisme es mostra útil és quan més creix. Per exemple, ha dit que la immensa majoria dels ciutadans no hagués entès que en plena pandèmia les forces independentistes es desentenguessin dels pressupostos de l'Estat, i es regalés la clau a Cs. D'aquesta manera, els que renuncien a tenir més recursos per a Catalunya en aquest moment, demostren estar "molt allunyats" del patiment dels ciutadans.

A més, lamenta que qui renuncia a tenir més recursos per a Catalunya en aquest moment tan dramàtic "demostra estar molt allunyat" del patiment de la gent i "segurament no estigui prou capacitat per dirigir el país".

Junqueras ha lloat Lluís Companys com a "exemple extraordinari" de lluita per la llibertat i la defensa de la justícia social, dos objectius que considera eix del projecte independentista. El líder republicà afirma que el patiment de Companys i dels que el van acompanyar no ha estat en va, sinó que tot el seu bagatge recorda els catalans "a on volen arribar". Assegura que davant del llarg historial "d'incompliments i enganys als catalans" de l'estat espanyol, el moviment independentista és "fort, netament democràtic i integrador".