El curs escolar després del Nadal es reprendrà l'11 de gener i no el 8 com estava previst ACN

El curs escolar després de les vacances de Nadal es reprendrà el dilluns 11 de gener i no el divendres 8 com estava inicialment previst, segons ha explicat CCOO i ha pogut confirmar l'ACN. El darrer dia lectiu serà el proper dilluns 21 de desembre i el calendari escolar anunciat preveia que la represa fos el divendres 8 de gener. Finalment però, els alumnes romandran tres dies més a casa, aquell divendres i el cap de setmana del 9 i 10 de gener, i tornaran a l'escola el dilluns 11. Segons ha explicat CCOO, Educació els ha comunicat que el 8 comptarà com a festiu i que es publicarà un decret llei ja que el Departament de Salut "recomana més dies de distància entre les festes familiars i la tornada a l'escola".

Des del sindicat USTEC-STEs (IAC) celebren aquesta decisió però segueixen reclamant que el dilluns 21 de desembre també sigui considerat dia no lectiu. "Els mateixos arguments que s'han esgrimit per prendre aquesta decisió amb la situació epidemiològica que estem vivint al nostre país, es pot prendre pel darrer dia de trimestre per avançar-lo a divendres 18 de desembre", declaren.