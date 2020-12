Un dels terroristes del 17-A: «Cristians, Al·là us ha preparat els mujahidins de Ripoll»

Un dels terroristes jihadistes de l´agost del 2017 a Cambrils va gravar un vídeo pocs dies abans on amenaçava els cristians: «Juro per Al·là, cristians, que veureu una cosa que us encantarà; que sapigueu que Al·là us ha preparat els mujahidins de Ripoll». Ho va dir Mohamed Hichamy, abatut a Cambrils, mentre anava de copilot en un cotxe juntament amb Youssef Aalla, mort a l´explosió d´Alcanar, i un altre dels terroristes camí de París. Allà van fer fotos i vídeos de la torre Eiffel i els seus entorns per, probablement, preparar-hi també un atemptat. El vídeo es va visionar ahir durant el judici a l´Audiència Nacional.

Durant la sessió, diversos mossos d´esquadra i guàrdies civils van ratificar els seus informes pericials sobre telèfons, llapis de memòria, tauletes electròniques, càmeres i discos durs dels sospitosos, on van trobar nombrosos indicis sobre la preparació dels atemptats. Hi havia recerques sobre explosius, armilles, armes blanques, dispositius elèctrics, detonadors, vídeos jihadistes i possibles objectius. Entre aquests últims destaquen la torre Eiffel de París, el Camp Nou, la Sagrada Família, la macrodiscoteca Colossos de Lloret de Mar o el festival de música Rototom Sunsplash de Benicàssim, que aglutina milers de persones. També hi ha recerques sobre Benicarló, altres punts de la demarcació de Castelló, Sitges, així com zones de festa tant heterosexual com homosexual i llocs de culte islàmics, a més d´imatges de Tolosa de Llenguadoc.

Un dels tres joves jutjats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, podria haver-se fet enrere a l´últim moment tot i haver preparat i ser conscient dels preparatius dels actes terroristes que feien els seus amics, companys i germà. Així ho dedueixen els Mossos d´Esquadra d´una conversa que el mateix 17 d´agost al matí van tenir el germà de Driss, Moussa, amb Mohamed Hichamy, abatut a Cambrils. En una conversa de WhatsApp, Moussa diu a Hichamy que el seu germà «s´ho ha pensat i no està preparat». Això desmuntaria la tesi de la seva defensa, que al·legava que Driss no tenia cap coneixement dels preparatius que feien el seu germà i altres amics d´origen marroquí i veïns de Ripoll.

Aquesta conversa es va trobar al telèfon mòbil de Moussa Oukabir, activat l´octubre del 2016 i on també es van trobar recerques d´horaris de partits del Barça. Abans de les deu del matí del 17 d´agost, quan la casa d´Alcanar ja havia explotat, Moussa va ?demanar a Said Aalla de poder parlar amb Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub, líders de la cèl·lula a les ordres de l´imam de Ripoll.