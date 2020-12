El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, preveu que hi hagi immunitat de grup a Catalunya a la tardor. "El Nadal serà molt millor que aquest, el gruix de les persones susceptibles de vacunar-se ja s'hauran vacunat", ha dit en una entrevista al diari El Periódico, on també ha opinat que l'estiu també serà millor que el del 2020, però no encara com el del 2019. Segons Argimon, una de les coses que pot millorar Catalunya és el rastreig, però no en quantitat de rastrejadors, sinó des del punt de vista organitzatiu. "El rastreig ha millorat, però li queda molt per millorar", ha apuntat. Sobre aquest Nadal, ha dit que "les coses haurien d'anar molt malament perquè no es mantingués" el pla aprovat pel Procicat.

Argimon també ha subratllat que és d'esperar que hi hagi un repunt per Nadal. De fet, les festes són el que més li preocupa ara mateix de la situació epidemiològica. El secretari de Salut Pública espera que l'Rt no es consolidi per sobre de l'1 en els propers dies, però ha indicat que és molt possible que passi per Nadal i també després. En aquest sentit, ha advertit que tancar la restauració "sempre està sobre la taula".