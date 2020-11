Salut diu que aquesta setmana serà "clau" per veure l'impacte de la represa d'activitats

El Govern creu que aquesta setmana serà "clau" per veure quin és l'impacte que la represa d'activitats de dilluns passat tindrà en el número de contagis. Així ho ha dit en roda de premsa el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, que ha demanat que de moment es sigui "curós" amb el compliment de mesures perquè "no hi hagi un petit desastre". Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que en l'estratègia de cribratges massius per frenar els contagis ja s'ha testat 28.000 persones i ha indicat que hi ha una positivitat de l'1%.

Mendioroz ha apuntat que just abans de l'inici de la segona onada la positivitat era de l'1,8%, i ha celebrat que ara estem "una mica per sota" en la transmissió a nivell comunitari.

En relació a l'estratègia massiva de cribratges amb tests d'automostra, Vergés ha dit que de moment està "en fase d'organització" però confia que en les properes tres setmanes ja es pugui anar a recollir els kits a les farmàcies. Aquest sistema, inspirat en els cribratges de càncer de còlon, va adreçat sobretot a les persones de 50 a 69 anys.