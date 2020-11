Borràs o Calvet: de ser consellers a poder lluitar per la Presidència

Primāries a JxCat. Els 5.128 afiliats escullen aquest cap de setmana el candidat del partit a les eleccions del proper 14 de febrer entre dos polítics que han coincidit al Govern. Paralˇlelament, es manté el dubte sobre quin paper tindrā l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que podria ser el cap de llista per Girona.

amià Calvet o Laura Borràs. Els 5.128 afiliats de JxCat escullen aquest cap de setmana el presidenciable de la Generalitat en unes primàries amb dos dirigents que han coincidit al Govern. El conseller de Territori creu que una majoria de vots el 14-F seria «una victòria més per fer inevitable la república». La portaveu a Madrid reclama «fer efectiu el compromís» dels partits independentistes, ja sigui amb una majoria de vots o amb una nova majoria absoluta en escons. Pel que fa a la vessant internacional, Calvet vol implicar la UE en els problemes de Catalunya, i Borràs sosté que la «força de l'1-O» no va venir d'Europa sinó de la feina coordinada entre ciutadania i institucions.

Calvet i Borràs representen, en certa mesura, les dues ànimes de JxCat. El conseller -el primer en reclamar unes primàries al partit- és més pragmàtic i se'l veu com un gestor experimentat, tal com destaquen des del seu entorn. Confia que la generació actual assoleixi la independència, i posa el focus en «governar bé». Destaca que una majoria de vots independentistes a les eleccions previstes per al 14 de febrer seria «una victòria més per fer més factible el camí cap a la república, fins que sigui inevitable».

Preguntat sobre què passarà si se supera el 50% de vots, Calvet va destacar que vol portar aquest hipotètic resultat a Europa: «Catalunya en forma part, i els problemes i solucions que reclamem ho són també de la UE», va reflexionar. Així, el conseller de Territori i Sostenibilitat recull l'aposta de la ponència política de JxCat, que marcarà el programa electoral del partit per a les eleccions: aconseguir que Europa forci un referèndum acordat. Calvet compta amb els suports dels presos Josep Rull -el seu «pare» polític-, Jordi Turull, Quim Forn i el conseller Jordi Puigneró.

Per la seva banda, Borràs rebutja posar dates per assolir la independència, però remarca que calen accions per acostar-s'hi cada dia. La portaveu de Junts al Congrés defensa la confrontació intel·ligent, i rebutja facilitar investidures i pressupostos a l'Estat que no aportin prou avenços per a Catalunya.

Borràs consideraria una «magnífica notícia» que l'independentisme superés el 50% de vots, però remarca que «el que cal» és que aquests vots siguin «veritablement independentistes», i que tots exerceixin després com a tal. En aquest sentit, l'exconsellera de Cultura no dona tanta rellevància a la fita de superar la majoria de vots, ja que també aposta per la via de la majoria absoluta en escons: «El que cal és fer efectiu el compromís, i tenir un Govern i un Parlament determinats a aconseguir-lo». Borràs reitera que el mandat de l'1-O té «tota la vigència política». L'expresident Quim Torra, i diputats al Parlament i al Congrés com Míriam Nogueras, Francesc de Dalmases i Josep Costa, o l'exconseller a l'«exili» Toni Comín li donen suport.



I Puigdemont?

La militància de JxCat vota des de les vuit del vespre de divendres i fins la mateixa hora d'avui les seves primàries. El resultat se sabrà durant el vespre d'avui, quan es proclamarà si Calvet o bé Borràs ha guanyat el procés intern. Encara està per decidir, però, quin paper tindrà el president del partit, Carles Puigdemont. L'excap del Govern podria presentar-se a les primàries de la segona urna, per ser número dos de Calvet o Borràs, o fins i tot per ser el cap de llista per Girona. La direcció també el podria posar, en una tercera urna, com a cap de llista per Barcelona, sense ser el presidenciable. En aquest últim cas, Calvet o Borràs serien els números dos «efectius» de la llista.