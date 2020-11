El Govern "en principi" no allargarà el confinament municipal pel pont

Un control de confinament per part dels Mossos.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha dit aquest dijous que "en principi" la Generalitat no allargarà el confinament municipal pel coronavirus més enllà de les 6 hores del dilluns pel pont de la Puríssima, però ha assenyalat que revisaran diàriament les xifres sanitàries per possibles canvis.

"En principi no està previst cap canvi, però sí que és veritat que el Procicat actua diàriament i en funció de l'evolució es podrien prendre mesures diferents", ha dit quan li han preguntat per aquesta qüestió en una roda de premsa telemàtica juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés.

Sàmper ha recalcat que la norma vigent és que el confinament municipal comprèn el divendres i el cap de setmana, i com que s'enllaça amb el toc de queda s'estén des de les 22 hores del dijous fins a les 6 hores del dilluns, i ha afirmat que "a dia d'avui no s'ha parlat" de la possibilitat d'allargar el tancament municipal per impedir desplaçaments durant el pont.

Ha assenyalat que "si les dades fan pensar que s'ha d'impedir la mobilitat de dilluns i dimarts, l'òrgan sobirà per prendre decisions naturalment serà el Procicat", el comitè d'emergències format pels departaments d'Interior i Salut.

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, pel que fa a la reunió amb el Govern central i la resta de comunitats autònomes sobre les mesures de cara a les festes nadalenques, ha assegurat que la Generalitat té el seu propi pla i que si es pot avançar en els trams "es podria arribar a reunions de 10 persones" en aquestes dates.

La consellera ha explicat que en el consell interterritorial no es va debatre el "document filtrat de recomanacions", i ha insistit que totes les administracions lluitin amb tot el que disposen per combatre el virus.



Demana no barrejar grups de convivència

Vergés ha dit que el més important no és el nombre de persones, sinó no barrejar bombolles de convivència perquè hi hauria una "desprotecció" amb les persones persones amb les quals es vol celebrar les festes.

La consellera ha assenyalat que si es vol parlar de Nadal s'ha de parlar del que es fa "avui, aquesta setmana i la setmana que ve" per poder afrontar-la de la millor manera, tot i que ha reiterat que serà diferent d'altres anys.

En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha advertit que les ganes d'interactuar durant les festes de nadal pot ser un terreny ideal per al virus, i ha reclamat prudència perquè la "bona causa d'un àpat" no acabi en tragèdia i no voler anar més ràpid que el temps.

Quan li han preguntat si es preveu allargar l'hora del toc de queda el dia de Nadal i la nit de Cap d'Any i si s'augmentaria el límit de 500 persones en espectacles culturals, Vergés ha dit que el Procicat valorarà aquestes propostes i quan es prenguin les decisions es comunicaran.