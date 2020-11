Pere Aragonès és escollit candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat

Esquerra Republicana ha validat els avals de Pere Aragonès, Marta Vilalta, Teresa Jordà i Raquel Sans per a les primàries del partit, i els ha proclamat oficialment caps de llista per Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona respectivament en no presentar-se més candidatures que els fessin la competència. Amb aquest pas, ERC completa el seu procés intern per escollir els números u de cada demarcació i culminar la candidatura d'Aragonès a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions al Parlament del 14 de febrer. La Comissió de Garanties d'ERC ha verificat les signatures que donaven suport als quatre candidats i, a més, en el cas d'Aragonès ho fa amb rècord d'avals.