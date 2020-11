Mor el nadó de Tàrrega ingressat per suposats maltractaments

El nadó de Tàrrega de només un mes que es trobava ingressat per suposats maltractaments de la mare ha mort, segons va avançar el diari Segre. El nadó es trobava ingressat en estat greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de principis de mes. Va ser precisament el centre barceloní el que va donar l'alarma per possibles maltractaments després de la seva valoració. La mare, una noia de 18 anys, és la principal investigada. El nen no presentava cap lesió física superficial sinó que patia la síndrome del nen sacsejat, que consisteix en una sèrie de lesions cerebrals ocasionades per agitar al bebè amb violència.