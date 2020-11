Es declaren 2.031 nous casos, 68 morts i hi ha 22 ingressats menys a l'UCI

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 15 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 390, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 546,15 (ahir era de 742,46 ).

En paral·lel, s'han declarat 2.031 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 292.408 des de l'inici de la pandèmia. El 8,57% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 68 noves morts, amb un total de 15.268. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.402 ingressats per Covid-19 (-83) i 574 a l'UCI (-22), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

El risc de rebrot continua a la baixa, ha disminuït en 15 punts i queda fixat en 390. Era de 636 entre el l'1 i el 7 de novembre. L'Rt es manté en 0,76. La setmana anterior era de 0,9. La incidència a 14 dies és de 546,15 entre el 8 i el 14 de novembre i se situa clarament per sota del 742,46 de l'interval anterior (1 de novembre - 7 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 8 al 14 de novembre n'hi va haver 16.312, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 25.744. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 211,83 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (334,32).

Durant l'última setmana s'han fet 153.145 proves PCR i 58.402 tests d'antígens, dels quals un 8,57% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (10,37%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,81 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 322.844 casos, 292.408 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 68 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.268: 9.399 en hospitals o sociosanitaris (+48), 4.295 en residències (+4), 912 en domicilis (+3) i 662 no classificades (+13). Entre el 8 i el 14 de novembre s'han declarat 446 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 470.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.524 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre l'1 i el 7 de novembre, hi va haver 2.699 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 104 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 21.814. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 23.798. En total, han mort 7.137 persones, 22 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: l'Rt a l'alça però per sota d'1

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 30.636 (258 més) i pugen a 33.321 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.062 persones en aquest territori, 7 més que fa 24 hores. Entre el 8 i el 14 de novembre es van declarar 44 defuncions, 60 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 448 punts (-5), mentre que la setmana de l'1 al 7 de novembre era de 704. L'Rt puja tres centèsimes fins a 0,77 (0,86 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 237,68 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 604,85. Hi ha 278 ingressats, 11 menys més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 302, pels 311 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona: 19 morts i hi ha 20 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 66.239 (401 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 74.802 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.011 persones a l'àrea (+19).

El risc de rebrot baixa 20 punts en 24 hores i se situa en 354. El de la setmana de l'1 al 7 de novembre era de 584. L'Rt baixa dues centèsimes i se situa en 0,77 (la setmana anterior era de 0,91), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 180,54 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 469,92, pels 654,11 de la setmana anterior. A la regió hi ha 415 persones ingressades (-20). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 8 al 14 de novembre es van notificar 130 morts i hi havia 456 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 129 i hi havia 429 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 23 punts i es 13 morts

La regió metropolitana nord suma 74.749 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (466 més que en l'últim balanç) i 81.556 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.514 morts des de l'inici de la pandèmia (+13).

El risc de rebrot cau 23 punts en 24 hores i se situa en 378. Durant l'interval de set dies anterior era de 652. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa una centèsima fins a 0,72. La setmana de l'1 al 7 de novembre va ser de 0,88.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 201,71 per cada 100.000 habitants, quan era de 331,62 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 533,32 i era de 751,86 entre l'1 i el 7 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 730 pacients ingressats (-24).

Entre el 8 i el 14 de novembre hi havia ingressats 769 pacients ingressats i es van declarar 115 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 852 i van morir 120 persones.



Regió metropolitana sud: 16 morts i 14 ingressats menys (345)

La regió metropolitana sud suma un total de 50.948 confirmats per PCR o TA (381 més en les darreres hores) i 57.200 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.708 (+16). Entre el 8 i el 14 de novembre es van declarar 58 defuncions, les mateixes que la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 9 punts i se situa en 391. En el període de l'1 al 7 de novembre va ser de 615. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,81, quan en el període anterior era d'0,95.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 195,30 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 502,88 mentre que en l'interval anterior era de 666,30. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 345 pacients ingressats per la covid-19 (-14).

Entre el 8 i el 14 de novembre van ingressar 353 pacients. La setmana anterior van ser 370 hospitalitzats.



Catalunya central: la incidència a 14 dies és de 628

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 20.915 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 180 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 23.396 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.791 persones en aquesta regió, 5 més que en l'últim balanç. S'han notificat 42 defuncions entre el 8 i el 14 de novembre, mentre que la setmana anterior van ser 44.

El risc de rebrot baixa 4 punts i se situa en 469. La setmana anterior era de 781. La taxa de reproducció del virus baixa una centèsima a 0,77 (la setmana de l'1 al 7 de novembre era de 0,98). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 234,07. La incidència a 14 dies és de 628,27, pels 820,09 de la setmana de l'1 d al 7 de novembre.

La regió té 163 persones ingressades (-3). En la setmana del 8 al 14 de novembre hi va haver 167 ingressats. En l'interval anterior, van ser 192 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot es redueix 19 punts

Al Camp de Tarragona s'han registrat 18.404 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 153 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 19.236. En aquesta regió han mort 581 persones, 6 més que fa 24 hores. Es van registrar 26 defuncions entre el 8 i el 14 de novembre, els mateixos que la setmana anterior.

El risc de rebrot cau 19 punts en 24 hores, fins als 378, i es manté per sota del de la setmana de l'1 al 7 de novembre (644). L'Rt es manté en el 0,71, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 231,73 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 581,03, mentre que en l'interval anterior era de 777,75.

Segons les últimes dades, hi ha 189 pacients ingressats (-15). Entre el 8 i el 14 de novembre hi va haver 200 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 227 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: risc de rebrot de 276

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.738 casos confirmats per PCR o antígens (34 més que en el balanç anterior), 4.959 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 100 persones, dues més que en el balanç anterior. Entre el 8 i el 14 de novembre es van notificar 12 defuncions, 10 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 32 punts i se situa en 276 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 520. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 8 i el 14 de novembre és de 151,15 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 440,54, pels 688,9 de la setmana anterior.

L'Rt baixa una centèsima fins a 0,66, mentre que la setmana anterior era de 0,79. Segons l'últim balanç, hi ha 56 persones ingressades (-4). Entre el 8 i el 14 de novembre hi havia 62 ingressats. La setmana anterior van ser 55 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: 10 ingressats més

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 18.690 casos confirmats per PCR o antígens, 93 més. Són 19.399 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 382 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 8 i el 14 de novembre es van notificar 16 morts, mentre que la setmana anterior en van ser 21.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 21 punts en les últimes hores i se situa en 455, per sota del registrat la setmana anterior (640). La velocitat de propagació baixa dues centèsimes fins al 0,82, mentre que la setmana anterior era de 0,98. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 246,78 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 585,11.

Actualment, hi ha 106 pacients ingressats (+10). Entre el 8 i el 14 de novembre els ingressats eren 92. En l'interval anterior eren 120 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt segueix per sobre d'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.203 casos confirmats per PCR o TA, 21 més, i 2.380 sumant totes les proves. Un total de 51 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 17 punts i se situa en 622. La setmana de l'1 al 7 de novembre estava en 748.

En paral·lel, l'Rt baixa quatre centèsimes i se situa en l'1,03, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 329,65 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 647,58, pels 581,65 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 24 pacients ingressats (+3). Entre el 8 i el 14 de novembre hi havia 26 ingressats, els mateixos que en l'interval anterior.

Puigcerdà, Sant Andreu de la Barca i Olot, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.145. En segona posició hi ha Sant Andreu de la Barca, amb 930, i en tercera hi ha Olot, amb 872. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Joan Despí (1,64), Olesa de Montserrat (1,37) i El Vendrell (1,33). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.106), Balaguer (1.083) i Puigcerdà (1.028).